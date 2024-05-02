Сильный ветер и пробирающий холод: на Пасху в Крыму снова похолодает

Начало весны радовало крымчан и гостей полуострова по-летнему жаркой погодой. Тепло в этом году пришло намного раньше обычного. Но на майские праздники столбики термометра резко опустились. 1 мая 2024 года в Крыму решил похозяйничать холодный атмосферный фронт, который немного подпортил планы отдыхающим. Столбики термометра опустились до 14 градусов, в некоторых районах шли дожди и дул пробирающий холодный ветер. Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают, что такая погода продержится на полуострове до конца недели.
— В ближайшие дни характер погоды не изменится. Будет прохладно, ветрено, но без осадков. Днем температура будет подниматься до 20−25 градусов, а ночью опускаться до 7−12. Причина таких перепадов — холодный атмосферный фронт, который до 5 мая будет лишь нарастать, — говорит КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
По словам синоптика, 5 мая — на Пасху — в Крыму ожидается самый прохладный день за последнюю неделю. Ночью температура понизится до 3 градусов тепла, а днем ожидается не выше 20. Порывы северо-восточного ветра достигнут 20 метров в секунду.
Метеоролог отметила, что выше +20 градусов в предстоящие майские праздники ожидать тоже не стоит. Всему виной — неустойчивый характер погоды, так как в это время над регионом пройдет холодный фронтальный раздел. Но терпеть придется недолго, погода наладится уже в начале следующей недели.
— Резкой смены атмосферного давления мы не ждем. Температура начнет постепенно подниматься уже с понедельника — 6 мая. Ближе к следующим длинным выходным столбики термометра снова порадуют высокими отметками в пределах 20 градусов.
Напомним, из-за непогоды в Крыму объявляли штормовое предупреждение в среду 1 мая. Порывы северо-восточного ветра достигали 17−22 метра в секунду и сносили деревья и столбы.