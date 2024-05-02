Сильный ветер и пробирающий холод: на Пасху в Крыму снова похолодает

Начало весны радовало крымчан и гостей полуострова по-летнему жаркой погодой. Тепло в этом году пришло намного раньше обычного. Но на майские праздники столбики термометра резко опустились. 1 мая 2024 года в Крыму решил похозяйничать холодный атмосферный фронт, который немного подпортил планы отдыхающим. Столбики термометра опустились до 14 градусов, в некоторых районах шли дожди и дул пробирающий холодный ветер. Синоптики регионального гидрометцентра предупреждают, что такая погода продержится на полуострове до конца недели.