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Кемеровские врачи спасли мужчину с колотой раной сердца

Ему понадобилось перелить 2,6 литров крови.

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщил, что врачи Кемеровской городской клинической больницы № 11 спасли пациента с раной в сердце.

«Мужчину доставила бригада скорой помощи. Колотая рана глубиной 4 см, достигшая сердца, артериальное давление 60/40 и сильное кровотечение — жизнь человека была под угрозой. Специалисты действовали быстро, чётко и слаженно», — пишет чиновник.

Так, медики вскрыли грудную клетку, ушили раны левого желудочка и предсердия, дренировали плевральную полость. Пациенту пришлось перелить 2,6 литра крови, чтобы восполнить потерю. Три дня он пробыл в реанимации, а затем лечился в отделении травматологии.

А в прошлом месяце кемеровские врачи-онкогинекологи спасли пациентку с гигантскими двусторонними опухолями яичников. 40-летней женщине удалили новообразования общим весом 17 кг.