Кемеровские врачи спасли мужчину с колотой раной сердца

Так, медики вскрыли грудную клетку, ушили раны левого желудочка и предсердия, дренировали плевральную полость. Пациенту пришлось перелить 2,6 литра крови, чтобы восполнить потерю. Три дня он пробыл в реанимации, а затем лечился в отделении травматологии.