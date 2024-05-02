На сайте KazanForum опубликовали полную деловую программу

На официальном сайте Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Событие, которое пройдет в Казани, сосредоточится на укреплении доверия и сотрудничества между участниками.
Программа форума включает в себя 125 сессий, на которых обсудят вопросы международного сотрудничества, роли религий в международной безопасности, вызовы в диалоге между Западом и Востоком, а также проблемы терроризма и экологии. В рамках форума также пройдут встречи религиозных лидеров и заседание стратегической группы «Россия — Исламский мир».
В числе специальных событий — X Казанский форум молодых предпринимателей стран ОИС и форум молодых дипломатов. Также запланированы презентации стартапов и кулинарный турнир среди молодых поваров.
17 мая состоится пленарное заседание, где эксперты подведут итоги работы форума и обсудят перспективы сотрудничества России со странами ОИС. Параллельно будет работать международная выставка Russia Halal Expo и торговая ярмарка Kazan Halal Market.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнули стратегическое значение форума для развития экономических отношений России с исламским миром.
Ранее сообщалось, что форум «Россия — Исламский мир» в Казани соберет более 16 тысяч участников. Форум пройдет с 14 по 19 мая.