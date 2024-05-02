На сайте KazanForum опубликовали полную деловую программу

Программа форума включает в себя 125 сессий, на которых обсудят вопросы международного сотрудничества, роли религий в международной безопасности, вызовы в диалоге между Западом и Востоком, а также проблемы терроризма и экологии. В рамках форума также пройдут встречи религиозных лидеров и заседание стратегической группы «Россия — Исламский мир».