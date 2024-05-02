Красноярская мэрия объявила новую дату городского субботника.

Горожанам напомнили: мешки с собранным мусором лучше всего оставлять вдоль дорог, чтобы их было проще убрать. В день субботника, а также после него для этого будет выделена специальная техника. Если мешки все же невозможно оставить вдоль дороги, нужно постараться разместить их там, куда сможет проехать техника и сообщить об их местонахождении в администрацию района или службу 005.