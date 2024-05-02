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Красноярская мэрия объявила новую дату городского субботника

В Красноярске общегородской субботник состоится 4 мая.

Красноярская мэрия объявила новую дату городского субботника.

Он состоится 4 мая.

Начало большой городской уборки в 10:00. Убирать будут участки, где по разным причинам невозможно организовать регулярную уборку силами муниципальных предприятий. Основное внимание на субботнике уделят берегам водоемов, зеленым уголкам, территориям, где запланировано благоустройство.

Координацией добровольцев занимаются в районных администрациях. Там расскажут, где больше всего нужна помощь, как можно получить инвентарь.

Во всех районах приглашают присоединиться к уборке коллективы организаций и предприятий, чтобы навести порядок на своей территории.

Горожанам напомнили: мешки с собранным мусором лучше всего оставлять вдоль дорог, чтобы их было проще убрать. В день субботника, а также после него для этого будет выделена специальная техника. Если мешки все же невозможно оставить вдоль дороги, нужно постараться разместить их там, куда сможет проехать техника и сообщить об их местонахождении в администрацию района или службу 005.

Добавим, общегородской субботник — кульминация весеннего двухмесячника по благоустройству и проводится ежегодно. В этом году двухмесячник стартовал 8 апреля. В городе проведены уже десятки акций по уборке.

ЖКХ