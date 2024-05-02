Фейерверк на День Победы решили отменить в Новосибирске

Следует напомнить, что ранее пресс-служба правительства региона со ссылкой на областной оргкомитет «Победа» сообщала, что фейерверк завершит праздничную программу празднования 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Тем не менее, фейерверк решили отменить.
— Да, [в настоящий момент не планируется]. Раньше было такое наше предложение [о проведении фейерверка]. Сейчас новые федеральные вводные, — отметила Анна Терешкова в разговоре с информагентством ТАСС.
9 мая на центральной площади Новосибирска состоится военный парад войск Сибирского гарнизона, начало запланировано на 10:00 по местному времени. После этого состоится онлайн-акция «Бессмертный полк». Еще одним значимым событием в честь Дня Победы будет проведение 77-й легкоатлетической эстафеты памяти летчика-аса Александра Покрышкина.
Кроме того, в парках и скверах сибирского мегаполиса пройдет традиционная акция «Георгиевская ленточка». Вечером на главной площади Ленина состоится праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы».