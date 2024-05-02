У узбекистанцев появилась возможность подать онлайн-заявку на детское пособие и материальную помощь

Заявку обработает информационная система «Единый реестр социальной защиты» — определит размер доходов, соответствующий каждому члену семьи заявителя, сравнит с установленными критериями, а затем примет решение об одобрении или отказе в назначении социального пособия и отправит ответ на заявку.