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У узбекистанцев появилась возможность подать онлайн-заявку на детское пособие и материальную помощь

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Теперь узбекистанцы могут через ЕПИГУ подать онлайн-заявку на назначение детского пособия и материальной помощи малообеспеченным семьям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Эта возможность бесплатно предоставляется заявителям с низким доходом, в том числе семьям, где проживают дети до 18 лет. Услугу предоставляет Национальное агентство социальной защиты.

Пособие на ребенка выплачивается в течение 12 месяцев (до возраста 18 лет), материальная помощь — в течение 6 месяцев. Размеры детских пособий и матпомощи определяет законодательство.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте my.gov.uz, выбрать нужную услугу и заполнить соответствующую форму.

Заявку обработает информационная система «Единый реестр социальной защиты» — определит размер доходов, соответствующий каждому члену семьи заявителя, сравнит с установленными критериями, а затем примет решение об одобрении или отказе в назначении социального пособия и отправит ответ на заявку.

экономика