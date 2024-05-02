Крестный ход с благодатным огнем пройдет в Екатеринбурге 5 мая

В Екатеринбурге пасхальные службы пройдут в ночь с 4 на 5 мая. Божественная литургия начнется во всех храмах уральской столицы в 23.30. Как уточнили в епархии, ровно в полночь прихожане и священнослужители совершат крестный ход вокруг церквей, а главную службу города в Свято-Троицком кафедральном соборе проведет митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений.