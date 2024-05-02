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Крестный ход с благодатным огнем пройдет в Екатеринбурге 5 мая

Ровно в полночь прихожане и священнослужители совершат крестный ход вокруг церквей.

В Екатеринбурге пасхальные службы пройдут в ночь с 4 на 5 мая. Божественная литургия начнется во всех храмах уральской столицы в 23.30. Как уточнили в епархии, ровно в полночь прихожане и священнослужители совершат крестный ход вокруг церквей, а главную службу города в Свято-Троицком кафедральном соборе проведет митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений.

Именно в соборе в 16.00 пройдет Великая пасхальная вечерня, после которой состоится традиционный Крестный ход до Храма-на-Крови. Верующие пройдут с благодатным огнем, который доставят паломники из иерусалимского Храма гроба Господня, по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачева — Царской.

Пасхальные мероприятия пройдут и в городских учреждениях. Например, в Музее истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта, 26, в 11.00 5-го мая маленькие горожане смогут принять участие в квесте «Охота на пасхального кролика».

В Музее Мамина-Сибиряка на улице Пушкина, 27, в 15.00 всем желающим расскажут, как семья писателя отмечала воскресение Господня и других пасхальных обычаях конца XIX века.

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