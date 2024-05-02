Крестный ход с благодатным огнем пройдет в Екатеринбурге 5 мая

В Екатеринбурге пасхальные службы пройдут в ночь с 4 на 5 мая. Божественная литургия начнется во всех храмах уральской столицы в 23.30. Как уточнили в епархии, ровно в полночь прихожане и священнослужители совершат крестный ход вокруг церквей, а главную службу города в Свято-Троицком кафедральном соборе проведет митрополит екатеринбургский и верхотурский Евгений.
Именно в соборе в 16.00 пройдет Великая пасхальная вечерня, после которой состоится традиционный Крестный ход до Храма-на-Крови. Верующие пройдут с благодатным огнем, который доставят паломники из иерусалимского Храма гроба Господня, по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — 8 Марта — Ленина — Толмачева — Царской.
Пасхальные мероприятия пройдут и в городских учреждениях. Например, в Музее истории Екатеринбурга на улице Карла Либкнехта, 26, в 11.00 5-го мая маленькие горожане смогут принять участие в квесте «Охота на пасхального кролика».
В Музее Мамина-Сибиряка на улице Пушкина, 27, в 15.00 всем желающим расскажут, как семья писателя отмечала воскресение Господня и других пасхальных обычаях конца XIX века.