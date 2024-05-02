Белорусский врач назвала причины синдрома беспокойных ног

Белорусские врачи, в эфире телеканала ОНТ, рассказали о причинах и лечении так называемого синдрома беспокойных ног. Это когда по ночам ногам нельзя найти место из-за беганья мурашек, покалывания и жжения.
По словам председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова, это может быть неврологическое заболевание, которое медики называют синдром Экбома, характеризующееся нарушением обмена дофамина — вещества, которое отвечает за передачу нервных импульсов и влияет на двигательную активность.
«Такой диагноз обычно ставят пациентам после 30 лет», — подчеркнул медик.
Синдром беспокойных ног имеет четыре стадии, от легкой, когда человек испытывает неприятные ощущения раз в неделю, до тяжелой — когда не может спать вообще и впадает в связи с этим в депрессию.
В свою очередь заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго отметила, что синдром беспокойных ног бывает также при недостатке железа в организме, поражении спинного мозга, при болезни Паркинсона, болезни Лайма, а также поражении вен и артерий ног.
Снежана Кавриго посоветовала таким пациентам сразу же обратиться к врачу, а также умеренную физнагрузку, массаж, релаксацию при одновременном отказе от употребления алкоголя и табака.