В Омске ограничат движение транспорта на Радоницу

«Обращаю ваше внимание, что 14 мая для беспрепятственного отправления автобусов к местам поминовения усопших будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до К. Либкнехта, включая парковку вблизи остановочного “Ул. Бударина”. Также будет закрыт для проезда участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища с запретом парковки на близлежащей территории», — отметил мэр.
Как заявляется, ограничения будут действовать с 6 до 20 часов во вторник, 14 мая 2024 года. Омичей просят заранее скорректировать маршруты.
Ранее «СуперОмск» сообщал, по каким направлениям поедут автобусы 11 и 12 мая 2024 года, а также 14 мая. Также в четверг, 2 мая 2024 года, стало известно об изменении маршрутов № 602 и № 607 до кладбища из-за перекрытия бульвара Архитекторов.