В Омске ограничат движение транспорта на Радоницу

«Обращаю ваше внимание, что 14 мая для беспрепятственного отправления автобусов к местам поминовения усопших будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением общественного, по улице Бударина на участке от улицы Щербанева до К. Либкнехта, включая парковку вблизи остановочного “Ул. Бударина”. Также будет закрыт для проезда участок дороги от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища с запретом парковки на близлежащей территории», — отметил мэр.