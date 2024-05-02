Активисты МГЕР почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

«Активисты провели акцию “Одесса. Помним” в 40 регионах страны. В Москве 1,5 тысячи активистов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, в Санкт-Петербурге памятная акция стартовала с Одесской улицы. Молодогвардейцы с плакатами прошли до здания генерального консульства Украины.
Председатель МГЕР Антон Демидов назвал события в Одессе нацизмом, с которым сегодня ведут борьбу российские солдаты.
«Сегодня — 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», — сказал Демидов.
Руководитель Центрального штаба МГЕР, участник СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин подчеркнул, что это преступление не должно оставаться безнаказанным.
"Трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила свой след на каждом из нас.
От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чем не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников", — сказал Амелин.