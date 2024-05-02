Активисты МГЕР почтили память погибших в одесском Доме профсоюзов

«Сегодня — 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», — сказал Демидов.