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В краснодарском сквере «Изумрудный» появится памятник героям Отечества

В Краснодаре на территории сквера «Изумрудный» началось строительство нового памятника, посвященного героям Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Монумент под названием «Звезда» будет представлять собой пятиметровую композицию из трех частей: пьедестала с Георгиевской лентой, пятиконечной звезды с надписью «Вечная память героям» и венчающей памятник стаи журавлей, летящих в небо.

«Проект был разработан еще в 2020 году. Сейчас, после завершения строительства сквера, мы смогли приступить к реализации задуманного», — отметил председатель Союза общественных объединений в сфере ЖКХ Леонид Наземнов.

Инициаторами проекта выступили Союз общественных объединений в сфере ЖКХ и местная ветеранская организация. Строительство памятника финансируется за счет средств партнеров и участников Союза при поддержке администрации Краснодара.

Сквер «Изумрудный» был открыт в ноябре 2023 года в Молодежном микрорайоне на месте бывшего пустыря.

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