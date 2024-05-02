Роспотребнадзор прокомментировал отмену концерта Гарика Сукачева в Самаре

В Роспотребнадзоре Самарской области прокомментировали ситуацию с отменой концерта Гарика Сукачева в Самаре. Напомним, что концерт должен был состояться 27 апреля. Потом место проведения концерта и его дату переносили, а после — и вовсе отменили. Самарцы жаловались, что не могут вернуть деньги за билеты. В Роспотребнадзор региона поступило немало обращений и звонков в связи с этой ситуацией.
— При отмене концертно-зрелищного мероприятия потребитель имеет право потребовать от организатора или уполномоченного лица возмещения полной стоимости билета и полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги, — прокомментировала пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.
Чтобы вернуть билеты, самарцам рекомендовали обратиться к организаторам концерта, либо отправить им заказное письмо с описью вложения. Если билет был электронным, надо приложить его копию и электронный кассовый чек. Если организатор откажет, тогда человек вправе обратиться в суд. В Роспотребнадзоре готовы помочь с оформлением необходимых документов.
Также самарцам напомнили о возможности подать коллективный иск. Для этого нужно обратиться в региональный Роспотребнадзор со всеми имеющимися документами (билет, чек об оплате