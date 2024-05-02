Роспотребнадзор прокомментировал отмену концерта Гарика Сукачева в Самаре

В Роспотребнадзоре Самарской области прокомментировали ситуацию с отменой концерта Гарика Сукачева в Самаре. Напомним, что концерт должен был состояться 27 апреля. Потом место проведения концерта и его дату переносили, а после — и вовсе отменили. Самарцы жаловались, что не могут вернуть деньги за билеты. В Роспотребнадзор региона поступило немало обращений и звонков в связи с этой ситуацией.