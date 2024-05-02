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Молодой стример из Челябинска попал в рейтинг Forbes

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая, ФедералПресс. Челябинский блогер Александр Парадеев, известный под псевдонимом Paradeev1ch, попал в рейтинг журнала Forbes как один из самых успешных россиян в возрасте до 30 лет. 25-летний парень известен своими стримами с известными людьми, а также киберспортивными трансляциями в twitch-аккаунте.

«Александр Парадеев вырос на окраине Челябинска. По окончании Уральского государственного университета физической культуры он увидел объявление о наборе преподавателей английского языка китайцам, прошел собеседование и переехал в Китай. Тогда же он начал снимать развлекательные видео для разных площадок», — сказано на сайте Forbes.

Популярность к Александру пришла после трансляций с игрой в «Мафию» с участием известных людей.

Вторым витком в карьере блогера стало совместное творчество в объединении стримеров «ХАЗЯЕВА». Они завоевали любовь зрителей IRL-стримами в 2022 году.

В 2023 году Александр стал широко известен благодаря стримам с киберспортивных турниров по Dota 2 из США.

Сейчас в Twitch-аккаунт блогера подписаны 1,8 млн человек. Параллельно парень ведет и youtube-канал, где ролики набирают по несколько миллионов просмотров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что треш-стримерам могут запретить заниматься бизнесом и вести стримы. Соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы.

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