Молодой стример из Челябинска попал в рейтинг Forbes

«Александр Парадеев вырос на окраине Челябинска. По окончании Уральского государственного университета физической культуры он увидел объявление о наборе преподавателей английского языка китайцам, прошел собеседование и переехал в Китай. Тогда же он начал снимать развлекательные видео для разных площадок», — сказано на сайте Forbes.
Популярность к Александру пришла после трансляций с игрой в «Мафию» с участием известных людей.
Вторым витком в карьере блогера стало совместное творчество в объединении стримеров «ХАЗЯЕВА». Они завоевали любовь зрителей IRL-стримами в 2022 году.
В 2023 году Александр стал широко известен благодаря стримам с киберспортивных турниров по Dota 2 из США.
Сейчас в Twitch-аккаунт блогера подписаны 1,8 млн человек. Параллельно парень ведет и youtube-канал, где ролики набирают по несколько миллионов просмотров.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что треш-стримерам могут запретить заниматься бизнесом и вести стримы. Соответствующие поправки готовят депутаты Госдумы.