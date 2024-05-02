Молодой стример из Челябинска попал в рейтинг Forbes

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая, ФедералПресс. Челябинский блогер Александр Парадеев, известный под псевдонимом Paradeev1ch, попал в рейтинг журнала Forbes как один из самых успешных россиян в возрасте до 30 лет. 25-летний парень известен своими стримами с известными людьми, а также киберспортивными трансляциями в twitch-аккаунте.