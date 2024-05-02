Благодатный огонь привезут на Пасху из Москвы в Беларусь

«Благодатный огонь мы в этом году привезем из Москвы по прилету делегации Фонда Андрея Первозванного, которая полетит за Благодатным огнем на Святую Землю», — рассказал протоиерей.
По его словам, привезут частицу Благодатного огня в Минск в воскресенье утором, на Пасху.
«В 9:00 его доставят в кафедральный Свято-Духов собор», — сказал Ширитон.
Он пояснил, что ранее Благодатный огонь на Пасху привозили авиарейсом в Минск прямо из Иерусалима, но в этом году логистика изменилась из-за осложнившейся ситуации в регионе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд Андрея Первозванного, Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая, в аэропорту «Внуково» его смогут принять представители различных епархий.
Из аэропорта Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя, где будет проходить патриаршее пасхальное богослужение.
За Благодатным огнем в Москву прибудут не только представители белорусской православной церкви, но и представители епархий из разных регионов России — из Анадыря, Архангельска, Белгорода, Красноярска, Мурманска, Петропавловско-Камчатского, Севастополя, Улан-Удэ, Якутска и еще нескольких десятков городов России.
Воскресенье Христово у православных в этом году приходится на 5 мая. По традиции Благодатный огонь в течение Светлой седмицы доставляют в храмы.