Появился прогноз погоды на май в Воронежской области

Как указал синоптик, несмотря на то что среднемесячная температура апреля в этом году на 6 градусов превысила норму и апрель в 2024 году стал самым теплым за всю историю наблюдений, начало мая будет холодным. В ночь на субботу, 4 мая, в областном центре ожидаются заморозки. Вероятна минусовая температура также в ночь на воскресенье, 5 мая.