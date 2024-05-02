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Появился прогноз погоды на май в Воронежской области

Среднемесячная температура воздуха ожидается на 0,7 градуса выше нормы.

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 88% 757 мм рт. ст. +19°

Май 2024 года в Воронеже в целом будет теплым за исключением начала месяца. Среднемесячная температура воздуха будет на 0,7 градуса выше нормы и составит +16,2 градуса. По прогнозам, в столице Черноземья выпадет 38 мм осадков, или 80% от нормы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков в четверг, 2 мая.

Как указал синоптик, несмотря на то что среднемесячная температура апреля в этом году на 6 градусов превысила норму и апрель в 2024 году стал самым теплым за всю историю наблюдений, начало мая будет холодным. В ночь на субботу, 4 мая, в областном центре ожидаются заморозки. Вероятна минусовая температура также в ночь на воскресенье, 5 мая.

Александр Сушков также рассказал, что Пасха (5 мая) и День Победы (9 мая) не порадуют воронежцев хорошей погодой. На праздники ожидаются дожди и температура воздуха около +15 градусов.