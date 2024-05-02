Как не уснуть за рулем? Несколько полезных советов

Начало любого пути может казаться безопасным, однако на длинной и однообразной дороге в комфортных условиях риск впасть в микросон и потерять контроль над автомобилем велик, что может привести к серьезным последствиям.
Что делать, чтобы не уснуть?
Существуют различные методы предотвращения сна за рулем, среди которых каждый водитель может выбрать наиболее подходящий для себя. Наиболее очевидный — это остановка для отдыха. Даже 20 минут остановки могут сильно облегчить ваше состояние. Если кратковременный сон невозможен, можно воспользоваться другими способами, например, что-то есть или пить в дороге.
Что пить, чтобы не засыпать?
Для поддержания бодрости в пути можно употреблять:
- зеленый чай;
- кофе;
- энергетические напитки;
- чай с женьшенем;
- просто крепкий черный чай с лимоном.
Что есть в дороге?
В список продуктов, которые помогают бороться с сонливостью, входят:
- орехи;
- различные семена (многие водители предпочитают грызть семечки в долгих поездках);
- продукты, богатые клетчаткой;
- яйца, а также продукты с высоким содержанием железа и кальция.
Среди других лайфхаков для поддержания бодрости стоит отметить ведение бесед с пассажирами, прослушивание динамичной музыки, воспоминания, вызывающие сильные эмоции, снижение температуры в салоне или создание неудобных условий для сидения.
Также сейчас в современных автомобилях существуют электронные системы, предупреждающие о признаках усталости водителя. Обычно в комплексе таких систем есть датчики поведения глаз, способные считать состояние человека и своевременно предупредить, что у него наблюдается усталость, после чего предложить отдохнуть. А также датчик смены полосы. Если авто начинает переезжать полосу, выезжая на встречную, то внутри раздается специальный сигнал. Он нацелен на то, чтобы разбудить водителя, если тот заснул. Некоторые системы отслеживают положение головы и при засыпании издают резкий громкий звук.