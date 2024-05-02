Как не уснуть за рулем? Несколько полезных советов

Также сейчас в современных автомобилях существуют электронные системы, предупреждающие о признаках усталости водителя. Обычно в комплексе таких систем есть датчики поведения глаз, способные считать состояние человека и своевременно предупредить, что у него наблюдается усталость, после чего предложить отдохнуть. А также датчик смены полосы. Если авто начинает переезжать полосу, выезжая на встречную, то внутри раздается специальный сигнал. Он нацелен на то, чтобы разбудить водителя, если тот заснул. Некоторые системы отслеживают положение головы и при засыпании издают резкий громкий звук.