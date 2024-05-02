Адресные таблички на домах в Минске будут шести цветов

В 2023 заменили 266 адресных табличек, в 2024 заменят 2,2 тысячи. Новые аншлаги с названием улицы, номером дома и логотипом района уже можно увидеть в центре столицы — на улицах Володарского, Маркса, Ленина, Киселева, Сурганова, Богдановича.