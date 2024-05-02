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Адресные таблички на домах в Минске будут шести цветов

В Минске заменяют таблички с номерами домов на цветные.

Источник: Комсомольская правда

Таблички с номерами домов в Минске будут шести цветов — зеленая мята, голубой, сине-зеленый, ультрамарин, оранжевый, желто-зеленый, сообщает БелТА со ссылкой на Минское городское жилищное хозяйство.

В 2023 заменили 266 адресных табличек, в 2024 заменят 2,2 тысячи. Новые аншлаги с названием улицы, номером дома и логотипом района уже можно увидеть в центре столицы — на улицах Володарского, Маркса, Ленина, Киселева, Сурганова, Богдановича.

«Каждой улице присвоен свой цвет, цвета пронумерованы по универсальной таблице цветов RAL для того, чтобы оттенки не отличались в разных районах», — отметили в Минском городском жилищном хозяйстве.