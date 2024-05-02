День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

Напомним, каждый год в 10 часов на Театральной площади проходит главное событие — Парад Победы. Традиционно в праздничном шествии принимают участие бойцы мотострелковых, танковых и артиллерийских полков, связисты, спецназовцы и другие. Зрителям демонстрируют современную военную технику и легендарные образцы времен Второй Отечественной. В каком формате пройдет Парад в этом году, пока неизвестно.