День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2024: программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Ростове-на-Дону 9 мая 2024 жители и гости города ждут с нетерпением. По информации главы администрации Алексея Логвиненко, запланировано около 200 мероприятий. Предварительную программу он опубликовал на официальной странице в соцсетях.
Рассказываем, куда можно сходить в День Победы в Ростове.
6 МАЯ.
Парад студентов-курсантов.
На площади перед ДГТУ пройдет военно-патриотический праздник «Поклонимся великим тем годам…». Зрители смогут увидеть ежегодный парад студентов-курсантов военных учебных центров вузов Ростовской области. В программе — конкурсы и спортивные соревнования, выставки учебных учреждений по гражданско-патриотической работе.
8 МАЯ.
«Поезд Победы».
На главный железнодорожный вокзал Ростова прибудет «Поезд Победы» — уникальный музейный состав. В каждом из десяти вагонов организуют выставку, посвященную отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны.
Мини-парады у домов ветеранов.
По городу будут проводить мини-парады и выездные концерты во дворах домов для ветеранов Великой Отечественной войны.
9 МАЯ.
Концерт «Песни военных лет».
Концерт любимого ростовчанами муниципального джазового оркестра Кима Назаретова запланировано в Покровском сквере.
Выступление фронтовых бригад на «полуторке».
По улице Большой Садовой с концертом фронтовых бригад проедет легендарная «полуторка» — автомобиль времен Великой Отечественной войны.
Пешие экскурсии.
На улице Большой Садовой запланированы пешие экскурсии, посвященные военной истории Ростова-на-Дону.
Трамвай Победы.
По городу могут традиционно запустить трамвай «Великий путь Победы». На платформе будут выступать творческие коллективы города.
«Бессмертный полк».
Полюбившаяся дончанам акция в память о предках-фронтовиках в этом году пройдет в онлайн-формате.
«Открытая студия».
У бывшего здания кинотеатра «Ростов», на пересечении Большой Садовой улицы и Университетского переулка, с 9.00 будет работать открытая студия радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону». Все желающие смогут поздравить родных и свой город с праздником.
Напомним, каждый год в 10 часов на Театральной площади проходит главное событие — Парад Победы. Традиционно в праздничном шествии принимают участие бойцы мотострелковых, танковых и артиллерийских полков, связисты, спецназовцы и другие. Зрителям демонстрируют современную военную технику и легендарные образцы времен Второй Отечественной. В каком формате пройдет Парад в этом году, пока неизвестно.
10 МАЯ.
Фестиваль казачьей культуры.
Фестиваль казачьей народной культуры пройдет в парке им. Максима Горького. Как сообщают в администрации города, расписание праздничных мероприятий еще будет пополняться и уточняться. Следите за сайтом «КП — Ростов-на-Дону», чтобы быть в курсе!