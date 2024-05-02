В Перми на берегах Егошихи построят экопарк

До последнего времени река, на которой была изначально заложена Пермь, представляла собой неприглядное зрелище. Ежегодно во время субботников и волонтерских акций из самой Егошихи и с ее берегов убирали большое количество мусора. Но акции завершались, а реку опять захламляли, очевидно, воспринимая ее территорию как подходящее место для свалки.