В Перми на берегах Егошихи построят экопарк

Долина Егошихи должна превратиться в место для прогулок. На склонах реки проложат пешеходные дорожки и устроят мостики и смотровые площадки.
До последнего времени река, на которой была изначально заложена Пермь, представляла собой неприглядное зрелище. Ежегодно во время субботников и волонтерских акций из самой Егошихи и с ее берегов убирали большое количество мусора. Но акции завершались, а реку опять захламляли, очевидно, воспринимая ее территорию как подходящее место для свалки.
Есть надежда, что свалкам на Егошихе придет конец, так как в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки решено создать экопарк. Он будет состоять из трех участков.
Первый из них находится вблизи устья Егошихи, между Заводом Шпагина и Егошихинским культурно-мемориальным парком (старым Егошихинским кладбищем). Там уже забиты сваи под будущий визит-центр и смонтирован каркас для тропы, ограждения и ступеней.
— Сейчас идет монтаж настила тропы, — рассказал глава Перми Эдуард Соснин. — Завершить его планируем до конца мая. Также монтируется каркас визит-центра и ведется установка опор освещения. Полностью закончить работы на этом участке планируем до конца июня.
Второй участок находится в районе Средней дамбы. Здесь появятся визит-центр с лекторием и кафе, зона для мастер-классов, детские площадки, беседки. По склону проложат удобные спуски, а через Егошиху перекинут мостик. Сейчас под мостом улицы Революции забиты сваи тропы, монтируется настил и ограждение.
Третий участок расположен в районе «Красных Казарм». На нем планируется создать площадку для йоги, воркаут площадку, детскую зону, место отдыха с подходом к воде и экотропу.
— Все работы идут в графике, закончить их по всем трем этапам планируем в ноябре этого года, — пообещал Эдуард Соснин.