Сколько кулича можно съесть на Пасху, рассказала врач

«Но в куличе много сахара и жира. Это делает его высококалорийным и вредным в плане набора веса после соблюдения ограничений в питании во время поста. Особенно если на столе присутствуют еще и яйца, мясо, вино. Кроме того, такое изобилие делает опасным выход из пищевых ограничений, так как за этот период снизилась активность ферментов желудочно-кишечного тракта, переварить большой объем пищи будет достаточно трудно. Это может привести к проблемам с пищеварением, большая часть съеденной пищи может не перевариться, и это приведет к чувству тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию, отрыжке, изжоге, запорам или, наоборот, к диарее».