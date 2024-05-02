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Главный синоптик области рассказала, какая погода будет в Екатеринбурге 9 мая

В Екатеринбурге 9 мая ожидается +10°С.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какая погода будет в Екатеринбурге в первой декаде мая, а также во время празднования Дня Победы.

В ближайшие три дня возможен дождь и мокрый снег. Их в столицу Урала принесет циклон. Не исключено, что День Победы пройдет под дождем.

— 9 мая в дневные часы рассчитываем на 10−12 градусов тепла. 10 мая станет еще немного теплее, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.

Она добавила, что до 8 мая тепла ждать не стоит. В Свердловской области дневная температура будет варьироваться в пределах 4−8 градусов °С. Ночью прогнозируются заморозки.