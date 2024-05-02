Главный синоптик области рассказала, какая погода будет в Екатеринбурге 9 мая

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, какая погода будет в Екатеринбурге в первой декаде мая, а также во время празднования Дня Победы.
В ближайшие три дня возможен дождь и мокрый снег. Их в столицу Урала принесет циклон. Не исключено, что День Победы пройдет под дождем.
— 9 мая в дневные часы рассчитываем на 10−12 градусов тепла. 10 мая станет еще немного теплее, — рассказала «КП-Екатеринбург» Галина Шепоренко.
Она добавила, что до 8 мая тепла ждать не стоит. В Свердловской области дневная температура будет варьироваться в пределах 4−8 градусов °С. Ночью прогнозируются заморозки.