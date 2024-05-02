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В Петербурге утвердили программу празднования 9 мая в 2024 году

Почти половина россиян проведет продолжительные выходные дни в мае дома (47%) — таковы данные ВЦИОМ. Более четверти респондентов (29%) сообщили, что отправятся на дачу. Пятая часть опрошенных (20%) в праздники и выходные будут работать. «МК в Питере» узнал, на что стоит посмотреть петербуржцам, которые решили не покидать город.

Праздничные и торжественные мероприятия пройдут в городе не только 9 мая. Акции, концерты и спортивные состязания запланированы на все выходные. Мы отобрали те, которые состоятся на открытом воздухе и (в большинстве случаев) свободны для посещения.

6 мая на Дворцовой площади пройдет молодежный праздник с элементами театрализованной реконструкции «Бал Победы», приуроченный ко Дню Победы. Начнется мероприятие в 15:00.

7 мая у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы соберутся участники автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя…».

7—8 мая в каждом районе города состоятся торжественно-­траурные церемонии возложения цветов и венков к обелискам и мемориалам. Мероприятия пройдут на площади Восстания (7 мая), у дома № 14 на Невском проспекте, на площади Победы, у Триумфальной арки Победы в Красном Селе, а также на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Невском, Богословском и Ново-­Волковском кладбищах.

9 мая состоится церемония возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.

В 12:00 в этот день начнется праздничный концерт в Петропавловской крепости.

ПАРАД ПОБЕДЫ.

Торжественные мероприятия стартуют в 9:00 с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Они будут гореть до полудня.

Парад вой­ск Санкт-­Петербургского территориального гарнизона начнется в 10:00. По Дворцовой площади проедет 78 единиц военной техники (в том числе семь — времен вой­ны). После этого перед трибуной с ветеранами и другими почетными гостями праздника пройдет около 4500 участников парада, из них 3000 — от Минобороны. Известно, что принимать парад будут 350 ветеранов ВОВ.

От авиационной части в этом году отказались — в целях безопасности.

В 12:00 будет сделан памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Смольный рекомендует жителям города и туристам не создавать толпу на подступах к Дворцовой площади, а посмотреть парад с комфортом — дома по телевизору.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И РЕТРОПАРАД.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн — такое решение приняли организаторы мероприятия. Фотографии ветеранов будут появляться на всех уличных экранах Петербурга.

А по Невскому проспекту 9 мая проедут 80 ретроавтомобилей. Участие в ретро­параде примут 20 ветеранов Великой Оте­чественной вой­ны и 130 ветеранов СВО, воинов-­афганцев, участников событий в других горячих точках. Ради этого действа, которое, уверены, никого не оставит равнодушным, обычное движение по Невскому проспекту перекроют.

В 13:30 историческая техника поедет от Дворцовой площади к площади Восстания, а потом двинется обратно. После мини-пробега ретроавтомобили будут выставлены на Дворцовой площади.

«Мы видим ожившую преемственность. То, что делали наши деды, продолжаем мы и будут продолжать наши дети», — отметил во время пресс-­конференции в ТАСС участник СВО, руководитель военно-­спортивного клуба «Пересвет» Владимир Ермак.

КОНЦЕРТ НА ДВОРЦОВОЙ.

В Смольном тщательно отбирали артистов, которые в День Победы выступят на главной площади Санкт-­Петербурга.

«В концерте впервые примут участие не только представители эстрады, которых мы уже хорошо знаем, но и артисты, которые за последние два года часто бывали на передовой СВО. Это и Виталий Аксенов, и группа “Декабрь”, и Джанго. Те артисты и коллективы, которые сегодня формируют новую музыкальную культуру», — сообщил председатель комитета по культуре Санкт-­Петербурга Федор Болтин.

Концертная программа на Дворцовой площади начнется в 15:00. Отдельные концерты будут даны персонально для ветеранов Великой Отечественной вой­ны, которые в силу возраста не могут выйти из дома: в городе состоятся акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовые бригады».

Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом, который дадут в 22:00.

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