В Петербурге утвердили программу празднования 9 мая в 2024 году

Парад вой­ск Санкт-­Петербургского территориального гарнизона начнется в 10:00. По Дворцовой площади проедет 78 единиц военной техники (в том числе семь — времен вой­ны). После этого перед трибуной с ветеранами и другими почетными гостями праздника пройдет около 4500 участников парада, из них 3000 — от Минобороны. Известно, что принимать парад будут 350 ветеранов ВОВ.