В Петербурге утвердили программу празднования 9 мая в 2024 году

Праздничные и торжественные мероприятия пройдут в городе не только 9 мая. Акции, концерты и спортивные состязания запланированы на все выходные. Мы отобрали те, которые состоятся на открытом воздухе и (в большинстве случаев) свободны для посещения.
6 мая на Дворцовой площади пройдет молодежный праздник с элементами театрализованной реконструкции «Бал Победы», приуроченный ко Дню Победы. Начнется мероприятие в 15:00.
7 мая у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы соберутся участники автопробега «Нам дороги эти позабыть нельзя…».
9 мая состоится церемония возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
В 12:00 в этот день начнется праздничный концерт в Петропавловской крепости.
ПАРАД ПОБЕДЫ.
Торжественные мероприятия стартуют в 9:00 с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Они будут гореть до полудня.
Парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона начнется в 10:00. По Дворцовой площади проедет 78 единиц военной техники (в том числе семь — времен войны). После этого перед трибуной с ветеранами и другими почетными гостями праздника пройдет около 4500 участников парада, из них 3000 — от Минобороны. Известно, что принимать парад будут 350 ветеранов ВОВ.
От авиационной части в этом году отказались — в целях безопасности.
В 12:00 будет сделан памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Смольный рекомендует жителям города и туристам не создавать толпу на подступах к Дворцовой площади, а посмотреть парад с комфортом — дома по телевизору.
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И РЕТРОПАРАД.
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн — такое решение приняли организаторы мероприятия. Фотографии ветеранов будут появляться на всех уличных экранах Петербурга.
А по Невскому проспекту 9 мая проедут 80 ретроавтомобилей. Участие в ретропараде примут 20 ветеранов Великой Отечественной войны и 130 ветеранов СВО, воинов-афганцев, участников событий в других горячих точках. Ради этого действа, которое, уверены, никого не оставит равнодушным, обычное движение по Невскому проспекту перекроют.
В 13:30 историческая техника поедет от Дворцовой площади к площади Восстания, а потом двинется обратно. После мини-пробега ретроавтомобили будут выставлены на Дворцовой площади.
«Мы видим ожившую преемственность. То, что делали наши деды, продолжаем мы и будут продолжать наши дети», — отметил во время пресс-конференции в ТАСС участник СВО, руководитель военно-спортивного клуба «Пересвет» Владимир Ермак.
КОНЦЕРТ НА ДВОРЦОВОЙ.
В Смольном тщательно отбирали артистов, которые в День Победы выступят на главной площади Санкт-Петербурга.
«В концерте впервые примут участие не только представители эстрады, которых мы уже хорошо знаем, но и артисты, которые за последние два года часто бывали на передовой СВО. Это и Виталий Аксенов, и группа “Декабрь”, и Джанго. Те артисты и коллективы, которые сегодня формируют новую музыкальную культуру», — сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.
Концертная программа на Дворцовой площади начнется в 15:00. Отдельные концерты будут даны персонально для ветеранов Великой Отечественной войны, которые в силу возраста не могут выйти из дома: в городе состоятся акции «Парад у дома ветерана» и «Фронтовые бригады».
Завершится празднование Дня Победы артиллерийским салютом, который дадут в 22:00.