В Уфе врачи спасли женщину с внематочной беременностью двойней.

В Уфе врачи городской больницы № 18 спасли жизнь пациентки, которая могла скончаться от кровотечения. Только в стационаре женщина узнала о своей внематочной беременности двойней. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в приемный покой женщину с кровотечением и болями внизу живота доставила бригада скорой помощи. Здесь ее осмотрела гинеколог, ей сделали УЗИ, на котором обнаружили большое образование размером 18×20 см, вне матки. Это была внематочная беременность 8−9 недель. Также было отчетливо видно два эмбриона.
«Внематочная беременность любой локализации крайне опасна. Особенно на большом сроке и тем более двойней. В любую минуту может наступить прерывание беременности из-за разрыва маточной трубы, что в свою очередь спровоцирует массивное внутрибрюшное кровотечение, угрожающее жизни», — пояснил министр.
Пациентку экстренно направили в операционную, где провели лапаротомию. Врачи удалили истонченную маточную трубу с эмбрионами и провели пластику второй маточной трубы, чтобы женщина смогла стать мамой в дальнейшем.