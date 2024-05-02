В Уфе врачи спасли женщину с внематочной беременностью двойней.

В Уфе врачи городской больницы № 18 спасли жизнь пациентки, которая могла скончаться от кровотечения. Только в стационаре женщина узнала о своей внематочной беременности двойней. Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, в приемный покой женщину с кровотечением и болями внизу живота доставила бригада скорой помощи. Здесь ее осмотрела гинеколог, ей сделали УЗИ, на котором обнаружили большое образование размером 18×20 см, вне матки. Это была внематочная беременность 8−9 недель. Также было отчетливо видно два эмбриона.