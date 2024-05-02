В Новосибирске в пасхальную ночь запустят дополнительные троллейбусы

В Новосибирске накануне и после пасхального богослужения в храмах запустят троллейбусные маршруты в отдалённые районы города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса со ссылкой на гордское управление пассажирских перевозок.
Так, в субботу, 4 мая во вторую смену на линии выведут 100% подвижного состава для доставки жителей города в храмы..
Кроме того, с 22:00 субботы и до 4:00 воскресенья будет организована работа троллейбусов, которые будут доставлять жителей в отдалённые районы после богослужения.
Таким образом новосибирцы смогут посетить Закаменский храм на Учительской, Вознесенский кафедральный собор на Гоголя и Собор Александра Невского на Советской.
Выделенный на дополнительные маршруты транспорт оборудуют специальными трафаретами.
«Перевозить пассажиров будут по установленному тарифу с предоставлением права проезда по всем видам транспортных карт (“Карта студента”, “Карта школьника”, “ЕТК”, “Социальная карта”) и ЕСПБ», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске набор пасхальных продуктов за год подорожал на 10,2%.