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Стало известно, как изменится схема движения автобуса № 67 в Иркутске с 3 мая

Изменение схемы движения автобуса № 67 планируется в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры поедут по обновленному маршруту с третьего мая. Об этом сообщили в администрации города.

Изменение схемы движения автобуса № 67 в Иркутске

— Следующий по маршруту «м/р Первомайский-м/р Топкинский» общественный транспорт теперь будет ехать до конечного пункта «Башня Небо». Также вводятся дополнительные остановки «Школа № 6» в обоих направлениях, — уточняют в администрации.

Изменения схемы движения автобуса № 67 в Иркутске связаны с прекращением работы муниципального маршрута под номером 74, он следовал по пунктам «мкр. Первомайский — мкр. Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — мкр. Университетский — мкр. Первомайский». Причиной этому стало признание недействительной регистрации транспорта перевозчика и отсутствие других машин для выхода на маршрут.