Стало известно, как изменится схема движения автобуса № 67 в Иркутске с 3 мая

Изменения схемы движения автобуса № 67 в Иркутске связаны с прекращением работы муниципального маршрута под номером 74, он следовал по пунктам «мкр. Первомайский — мкр. Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — мкр. Университетский — мкр. Первомайский». Причиной этому стало признание недействительной регистрации транспорта перевозчика и отсутствие других машин для выхода на маршрут.