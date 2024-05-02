Стало известно, как изменится схема движения автобуса № 67 в Иркутске с 3 мая

Пассажиры поедут по обновленному маршруту с третьего мая. Об этом сообщили в администрации города.
Изменение схемы движения автобуса № 67 в Иркутске
— Следующий по маршруту «м/р Первомайский-м/р Топкинский» общественный транспорт теперь будет ехать до конечного пункта «Башня Небо». Также вводятся дополнительные остановки «Школа № 6» в обоих направлениях, — уточняют в администрации.
Изменения схемы движения автобуса № 67 в Иркутске связаны с прекращением работы муниципального маршрута под номером 74, он следовал по пунктам «мкр. Первомайский — мкр. Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — мкр. Университетский — мкр. Первомайский». Причиной этому стало признание недействительной регистрации транспорта перевозчика и отсутствие других машин для выхода на маршрут.