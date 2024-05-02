Около 20 участков улиц перекроют в Самаре на День Победы

С 20.00 8 мая до 15.00 9 мая будут перекрыты отдельные участки улиц Высоцкого, Некрасовской, Льва Толстого, Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской. 9 мая с 06.00 до 15.00 запретят проезд по отдельным участкам улиц Куйбышева, Льва Толстого, Фрунзе, Чапаевской, Красноармейской, Шостаковича, Вилоновской, Максима Горького. А с 15.00 до 23.59 9 мая нельзя будет проехать по Красноармейской на участке между Куйбышева и Максима Горького, по Вилоновской от Волжского проспекта до Максима Горького и по Максима Горького от Льва Толстого до Вилоновской.