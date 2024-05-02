Около 20 участков улиц перекроют в Самаре на День Победы

Из-за празднования Дня Победы в Самаре ограничат движение примерно на 20 участках улиц. Список улиц, которые перекроют, опубликовала администрация Самары.
Так, улицу Молодогвардейскую на участке между Льва Толстого и Красноармейской перекроют с 17.00 2 мая до 15.00 9 мая. А Чапаевскую на участке от Красноармейской до Вилоновской — с 06.00 3 мая до 15.00 9 мая.
С 20.00 8 мая до 15.00 9 мая будут перекрыты отдельные участки улиц Высоцкого, Некрасовской, Льва Толстого, Молодогвардейской, Вилоновской, Галактионовской, Красноармейской. 9 мая с 06.00 до 15.00 запретят проезд по отдельным участкам улиц Куйбышева, Льва Толстого, Фрунзе, Чапаевской, Красноармейской, Шостаковича, Вилоновской, Максима Горького. А с 15.00 до 23.59 9 мая нельзя будет проехать по Красноармейской на участке между Куйбышева и Максима Горького, по Вилоновской от Волжского проспекта до Максима Горького и по Максима Горького от Льва Толстого до Вилоновской.
Также из-за празднования 9 мая изменится работа общественного транспорта. Автобус № 11 не будет ездить с 06.00 до 23.59 9 мая, а троллейбус № 16 — с 20.00 8 мая до 15.00 9 мая. Изменятся маршруты трамваев № 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к, 22, автобусов № 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбуса № 6.
Как именно будет ездить общественный транспорт, какие участки дорог будут перекрыты, можно узнать на сайте администрации Самары.