Священник рассказал, почему на Пасху принято освещать куличи

«В освящении пасхальной снеди есть еще один важный смысл. По традиции, принося в храм пасхальные яства, люди какую-то часть оставляют в качестве пожертвования. Человек таким образом проявляет любовь к тем, кто находится в крайней нужде или по каким-то обстоятельствам не смог сам должным образом подготовить пасхальный стол. Оказывая милость другим людям, мы приносим эту жертву Самому Христу, который сказал: “Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”.