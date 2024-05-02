Когда в Астане повысят стоимость проезда в автобусах

«Мы ожидаем, что стоимость проезда изменится летом. Действующий тариф был определен более 10 лет назад в размере 90 тенге, ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, поскольку за это время зарплаты водителей выросли, стоимость бензина изменились, заработная плата всех людей в этом зале изменилась».