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Когда в Астане повысят стоимость проезда в автобусах

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда жителям столицы ждать повышения тарифа на проезд в общественном транспорте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

На встрече с жителями Алматинского района Женис Касымбек заявил, что новый тариф в размере 110 тенге введут уже летом 2024 года.

«Мы ожидаем, что стоимость проезда изменится летом. Действующий тариф был определен более 10 лет назад в размере 90 тенге, ожидается, что будет в районе 110 тенге. Это обоснованно, поскольку за это время зарплаты водителей выросли, стоимость бензина изменились, заработная плата всех людей в этом зале изменилась».

рассказал Женис Касымбек.

По словам градоначальника, в ближайшее время маслихат примет соответствующее решение.