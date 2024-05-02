НЛО, дружелюбные инопланетяне и киберпанк: Как прошел фестиваль медиаскусства «Intervals 2024»

Необычные движущиеся изображения также появились и на здании Законодательного Собрания Нижегородской области в кремле. Тут инсталляция была создана компанией dreamlaser совместно с Эн+, поэтому вовсе неудивительно, что 3D-мэппинг был посвящен истории о том, как из тьмы появился свет и энергия, изменившие мир. Проекция показывала не только мощь природной стихии, но и то, как человек может обратить энергию природы себе на пользу.