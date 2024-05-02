НЛО, дружелюбные инопланетяне и киберпанк: Как прошел фестиваль медиаскусства «Intervals 2024»

Фестиваль аудиовизуального искусства «Intervals 2024» уже в седьмой раз прошёл в Нижнем Новгороде. Целых пять дней в период с 27 апреля по 1 мая любители современного искусства наслаждались впечатляющими медиаинсталляциями, располагавшимися на фасадах архитектурных объектов и внутри них.
Большинство локаций формировали между собой условный маршрут по центральной части Нижнего Новгорода, который можно было изучить в свободном порядке. Всего для фестиваля было подготовлено девять открытых и восемь закрытых площадок, под которые были выбраны популярные городские пространства.
Традиционно одну из медиаинсталляций можно было увидеть в домашней локации фестиваля — пространстве ЦЕХ*, там была представлена работа «Свет в истории». Благодаря проекциям нижегородцы и гости города погружались в религию и познавали, что значит символ света в различных течениях: буддизме, исламе, христианстве и древнем Египте. Перед взором гостей появлялись горящие свечи и Святая Троица, бесконечный арочный проход, голубь мира, боги древнеегипетского пантеона и дворцы фараонов.
— Однозначно, эта лучшая локация (ЦЕХ* — прим.), многократно превосходящая остальные по зрелищности, присутствию смысла, — написал в социальных сетях посетитель фестиваля Виктор А.
Фасад академии «Маяк» на Нижневолжской набережной украшали множество ярких проекций, а главными персонажами анимации стали — инопланетяне. А на павильоне № 2 Нижегородской ярмарки были спроецированы работы 15 художников из разных уголков мира: Японии, Швейцарии, Франции, США, Уругвая, Германии.
Необычные движущиеся изображения также появились и на здании Законодательного Собрания Нижегородской области в кремле. Тут инсталляция была создана компанией dreamlaser совместно с Эн+, поэтому вовсе неудивительно, что 3D-мэппинг был посвящен истории о том, как из тьмы появился свет и энергия, изменившие мир. Проекция показывала не только мощь природной стихии, но и то, как человек может обратить энергию природы себе на пользу.
— Могу констатировать, что шоу в Кремле получилось фееричным, много зрителей, люди выражают свой восторг. Мы рады, что в этом году стали частью этого масштабного культурного события, — поделился своими впечатлениями генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко. — Нижний еще раз доказал, что он по праву носит почетное звание «Культурной столицы».
Не обошёл фестиваль стороной и парк Швейцарию. Так, в «Планетарии № 1» на куполе диаметром 18 метров отображались проекции медиахудожников из Кореи. Купольные инсталляции позволяли взглянуть на звёздное небо, которое вскоре трансформировалось и «отправляло» в параллельные миры. Также на одну из инсталляций фестиваля можно было наткнуться прямо посреди рощи, где мерцающие столбы «маскировались» под берёзы.
Особое внимание нижегородцев и туристов привлекли инсталляции, расположенные на Стрелке. Например, рядом с гостиницей Ермолаевых можно было увидеть световое гнездо, а также услышать голоса несуществующих в природе птиц.
А по дороге к мысу Стрелки многие думали, что в Нижнем Новгороде приземлился неопознанный летающий объект. Именно такая ассоциация проскальзывала у людей, когда они видели инсталляцию на автокране «Panterra».
Ещё на Стрелке была размещена и одна внутренняя локация. Так, в выставочном пакгаузе гости фестиваля могли увидеть иммерсивную инсталляцию Horizon от испанской студии Playmodes. Эта работа многим показалась «режущей глаза», ведь проекция играла с пределами пространственного восприятия и расширяла видимую действительность. При долгом наблюдении за инсталляцией ощущалось чувство «полёта» или прыжка за пределы физической реальности.
Ещё одна любопытная инсталляция была размещена внутри павильона № 1 Нижегородской ярмарки — там издалека виднелась скульптура в форме головы человека, выглядывающая из LED-экрана и пристально смотрящая на входящих.
— Образ в павильоне на Ярмарке — искусственный интеллект, оно, такое притягательное и красочное, но поглощающее человека и в итоге распрощавшееся с ним, — поделилась мнением в социальных сетях посетительница фестиваля Людмила П.
В этом году фестиваль проходил с небывалым размахом. Кроме мультимедийной выставки, организаторы подготовили музыкальные концерты, аудиовизуальные перформансы, вечеринку и насыщенную образовательную программу.