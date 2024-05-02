Синоптики предупредили о похолодание со снегом в Беларуси

Дожди и грозы пройдут местами в Беларуси в воскресенье, 5 мая. Ночью и утром — слабый туман, а днем усиление ветра до 15−18 метров в секунду. В ночные часы температуры опустятся до +5…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16 на севере страны и даже до +25 на юге и юго-западе.