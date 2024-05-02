Синоптики предупредили о похолодание со снегом в Беларуси

В Беларусь в первую неделю мая возвратится прохладная погода со снегом. Об этом синоптики Белгидромета сообщили БелТА.
Май начнется с сухой и теплой погоды. Однако скоро с северо-восточных районов начнет поступать прохладная воздушная масса, хотя в юго-западных и южных регионах все еще будут преобладать теплые воздушные массы. Погода будет контрастной до конца текущей недели, и в начале следующей.
В пятницу, 3 мая, будет без осадков. В ночные часы в среднем +2…+8 градусов. А днем потеплеет до +15 по северо-востоку и до +25 градусов по юго-западу.
Как не ожидается дождей и в субботу, 4 мая. Ночью +1…+7 градусов, но местами заморозки около 0…-2 мороза. Днем потеплеет до +15…+22 градусов. При этом в западных районах ночью +8…+10, а днем +23…+24 тепла.
Дожди и грозы пройдут местами в Беларуси в воскресенье, 5 мая. Ночью и утром — слабый туман, а днем усиление ветра до 15−18 метров в секунду. В ночные часы температуры опустятся до +5…+12 градусов, днем воздух прогреется до +16 на севере страны и даже до +25 на юге и юго-западе.
Кратковременные дожди ожидаются и в понедельник, 6 мая. В ночные часы температуры в районе +6…+13 градусов, а в северо-восточной части страны всего +2…+5 градусов. Днем контрастная температура от +10 градусов по северо-востоку до +24 градусов по юго-западу.
Дожди, возможно, и с грозами прогнозируются и на вторник, 7 мая. Ночью похолодание до +1…+8 градусов и возвращение заморозком. На севере ночью от 0 до −2 мороза, а днем +8…+15 градусов. При этом в южных районах в ночные часы +9…+14 градусов, а днем +16…+20 тепла.
В среду, 8 мая, Беларусь окажется на периферии холодного скандинавского антициклона и похолодает уже повсеместно. В отдельных районах вероятны кратковременные осадки в виде дождя или мокрого снега. Ночью снова могут быть заморозки 0…-3 градуса, но в среднем +1…+7 выше ноля. Днем не теплее +9…+16 градусов.