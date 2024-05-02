Как воронежцам будут выплачивать пенсии и пособия в мае?

В связи с праздничными выходными изменится график доставки пенсий и социальных выплат за май, сообщили в Отделении СФР по Воронежской области.
Доставка выплат будет производиться по режиму работы почтовых отделений:
3 мая — за 5 мая;
8 мая — за 8 и 9 мая;
с 10 мая — в обычном порядке.
Доставка пенсий и социальных выплат банками на счета получателей будет производиться:
3 мая — банки с датой доставки 5 числа;
8 мая — банки с датой доставки 12 числа;
с 13 мая — в обычном режиме.
Родителям, которые получают детские пособия на счета в банке, большинство выплат зачислят в единый день.
3 мая в банки перечислят:
единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
выплата на первого ребенка до 3 лет;
пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
3 мая также будет заранее перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала, которую получают семьи на детей до трех лет.
8 мая будет выплачено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Если родители получают пособия через почтовое отделение, то выплата происходит с 4 по 22 число в зависимости от даты доставки по графику.
«Напоминаем, что для получателей выплат на карту или банковский счёт зачисление происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», — напомнили в СФР.
Уточнить информацию можно у специалистам Отделения СФР по Воронежской области, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00−01 (звонок бесплатный).