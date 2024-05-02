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Как воронежцам будут выплачивать пенсии и пособия в мае?

В связи с праздничными выходными график доставки изменится.

В связи с праздничными выходными изменится график доставки пенсий и социальных выплат за май, сообщили в Отделении СФР по Воронежской области.

Доставка выплат будет производиться по режиму работы почтовых отделений:

3 мая — за 5 мая;

8 мая — за 8 и 9 мая;

с 10 мая — в обычном порядке.

Доставка пенсий и социальных выплат банками на счета получателей будет производиться:

3 мая — банки с датой доставки 5 числа;

8 мая — банки с датой доставки 12 числа;

с 13 мая — в обычном режиме.

Родителям, которые получают детские пособия на счета в банке, большинство выплат зачислят в единый день.

3 мая в банки перечислят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата на первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.

3 мая также будет заранее перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала, которую получают семьи на детей до трех лет.

8 мая будет выплачено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям. Если родители получают пособия через почтовое отделение, то выплата происходит с 4 по 22 число в зависимости от даты доставки по графику.

«Напоминаем, что для получателей выплат на карту или банковский счёт зачисление происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», — напомнили в СФР.

Уточнить информацию можно у специалистам Отделения СФР по Воронежской области, позвонив в единый контакт-центр: 8 800 100 00−01 (звонок бесплатный).