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Крупное химическое предприятие оштрафовали почти на 10 млн тенге

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК по Жамбылской области проинформировал о завершении расследования в отношении ТОО «Казфосфат», инициированного по обращению потребителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: kpp.kz

В ходе анализа деятельности данного предприятия были выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, связанные с установлением монопольно высоких цен на жидкий кислород. Данный факт является нарушением основ конкурентного рынка и противоречит интересам потребителей РК.

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Тараза вынесено постановление, согласно которому ТОО “Казфосфат” привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 159 Кодекса РК об административных правонарушениях. На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге».

говорится в сообщении, опубликованном на сайте АЗРК 2 мая 2024 года.

Решение суда вступило в законную силу, штраф был уплачен в полном объеме.

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