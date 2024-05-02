Крупное химическое предприятие оштрафовали почти на 10 млн тенге

«Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Тараза вынесено постановление, согласно которому ТОО “Казфосфат” привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 159 Кодекса РК об административных правонарушениях. На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге».