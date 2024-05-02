Жители Башкирии смогут увидеть встречу Луны и Сатурна.

Отмечается, что серп убывающей Луны за четыре дня до новолуния взойдет в 04.35 по уфимскому времени — на час раньше Солнца — и будет виден на рассвете очень низко над восточным горизонтом. Сатурн расположится над Луной, на расстоянии 1,5 градусов от неё — это в три раза больше видимого диаметра полной Луны. Сатурн будет виден невооруженным глазом, но чтобы отыскать его в свете утренней зари, лучше использовать бинокль.