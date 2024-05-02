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Жители Башкирии смогут увидеть встречу Луны и Сатурна

Жители Башкирии смогут увидеть встречу Луны и Сатурна.

Источник: Уфимский городской планетарий

Утром 4 мая рядом с Сатурном пройдет Луна. Светила встретятся на утреннем небе в созвездии Водолея, сообщили в городском планетарии.

Отмечается, что серп убывающей Луны за четыре дня до новолуния взойдет в 04.35 по уфимскому времени — на час раньше Солнца — и будет виден на рассвете очень низко над восточным горизонтом. Сатурн расположится над Луной, на расстоянии 1,5 градусов от неё — это в три раза больше видимого диаметра полной Луны. Сатурн будет виден невооруженным глазом, но чтобы отыскать его в свете утренней зари, лучше использовать бинокль.

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