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В выходные в Уфе пройдет ярмарка «Все для сада и огорода»

В выходные в Уфе пройдет ярмарка «Все для сада и огорода».

Источник: Башинформ

4 мая в Демском районе Уфы по улице Правды состоится ярмарка «Все для сада и огорода», где садоводы и огородники смогут приобрести семена, рассаду, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, а также овощи, фрукты и продукты пчеловодческих хозяйств.

Как обычно, для жителей Уфы предложат свой сельскохозяйственный товар фермеры районов республики.

Ярмарка будет работать с 9 до 15 часов.

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