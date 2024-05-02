В выходные в Уфе пройдет ярмарка «Все для сада и огорода».

4 мая в Демском районе Уфы по улице Правды состоится ярмарка «Все для сада и огорода», где садоводы и огородники смогут приобрести семена, рассаду, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, а также овощи, фрукты и продукты пчеловодческих хозяйств.



Как обычно, для жителей Уфы предложат свой сельскохозяйственный товар фермеры районов республики.



Ярмарка будет работать с 9 до 15 часов.