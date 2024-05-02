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В Волгоградской области 477 жителей вышли досрочно на пенсию

Волгоградцы с большим стажем работы могут претендовать на досрочное назначение страховой пенсии по старости — на два года раньше общеустановленного возраста.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает пресс-служба отделения пенсионного и социального страхования РФ по региону, для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет. В текущем году этой возможностью воспользовались уже 477 волгоградцев.

В длительный стаж засчитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву, период участия в СВО.

Не засчитываются в стаж периоды получения пособия по безработице и ухода за детьми до 1,5 лет и нетрудоспособными гражданами.

Чтобы узнать свой стаж, волгоградцы могут запросить выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по региону или МФЦ.