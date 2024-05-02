В Волгоградской области 477 жителей вышли досрочно на пенсию

Как сообщает пресс-служба отделения пенсионного и социального страхования РФ по региону, для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, женщинам — не менее 37 лет. В текущем году этой возможностью воспользовались уже 477 волгоградцев.
В длительный стаж засчитываются официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву, период участия в СВО.
Не засчитываются в стаж периоды получения пособия по безработице и ухода за детьми до 1,5 лет и нетрудоспособными гражданами.
Чтобы узнать свой стаж, волгоградцы могут запросить выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по региону или МФЦ.