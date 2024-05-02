Коран Османа отреставрируют и законсервируют при участии зарубежных экспертов

Историки предполагают, что этот Коран был записан при зяте Мухаммада, третьем халифе Османе. Пять экземпляров книги были разосланы в разные города, а шестой халиф оставил себе. Преемник Османа, четвертый халиф Али, увез эту рукопись из Медины в свою новую столицу, Куфу. Там она сохранялась до завоевания Амиром Темуром, который увез Коран в Самарканд.