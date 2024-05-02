Коран Османа отреставрируют и законсервируют при участии зарубежных экспертов

Об этом сообщила Саида Мирзиёева, первый помощник президента.
«Я благодарна всем, кто вносит свой вклад в это благородное дело. Вместе мы сможем сохранить священную рукопись для будущих поколений», — отметила она.
Консервация и реставрация помогут сохранить этот выдающийся и редчайший памятник истории и исламской культуры для будущих поколений.
В проекте участвуют зарубежные специалисты — Кристин Роз из Кембриджского университета, реставраторы Акселя Дело и Корали Барб из Франции, а также Нила Байдара из стамбульской «больницы рукописей».
Они проведут детальный осмотр каждой страницы, разработают поэтапный план реставрации и дадут рекомендации по хранению Корана. Работы пройдут при поддержке и контроле Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана.
Фонд развития культуры и искусства, отмечает, что этот Коран написан в VII веке. В 1997 году ЮНЕСКО включило рукопись в реестр «Память мира».
Историки предполагают, что этот Коран был записан при зяте Мухаммада, третьем халифе Османе. Пять экземпляров книги были разосланы в разные города, а шестой халиф оставил себе. Преемник Османа, четвертый халиф Али, увез эту рукопись из Медины в свою новую столицу, Куфу. Там она сохранялась до завоевания Амиром Темуром, который увез Коран в Самарканд.
Затем он еще много странствовал. В 1869 году российские чиновники выкупили его и отправили для исследования в Санкт-Петербург, а в 1918 году он был передан Всероссийскому мусульманскому совету и перевезен в Уфу.
В 1923 году по просьбе туркестанских мусульман Коран Османа был привезен в Ташкент, а после в Самарканд и там хранился в мечети Ходжи Ахрара. В 1941 году Коран снова вернули в Ташкент — в Музей истории народов Узбекистана.
Сейчас он демонстрируется в медресе Муйи-Муборак, входящем в ансамбль Хазрати Имам. После завершения строительства Центра исламской цивилизации Коран Османа разместится в нем в специальном зале.