Назван самый вредный овощ

Наиболее вредным из овощей является картофель, рассказала врач-гастроэнтеролог российской медицинской компании Дарья Утюмова.
— Все его сорта имеют высокий гликемический индекс — коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. Употребление картофеля может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, — рассказала специалист.
По её словам, это провоцирует поджелудочную железу вырабатывать дополнительный инсулин, чтобы снизить уровень сахара, а также запускает процесс накопления жиров. По этой причине людям, например, с сахарным диабетом или ожирением рекомендовано ограничить его употребление.
— Гликемический индекс рассчитывается на основе отдельно взятого продукта и может меняться в зависимости от приготовления. Так, у картофельного пюре он выше, чем у запечённой с кожурой картошки или варёной в мундире, — отметила врач.