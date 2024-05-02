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В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором.

Источник: Нижне-Свирский государственный заповедник

«Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет», — информирует заповедник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся «кормом» для различных животных, «подобный обед часто приводит к летальному исходу». Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм.

«Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ», — просит Нижне-Свирский заповедник.

Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе «Чебурашкой».