В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка

Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся «кормом» для различных животных, «подобный обед часто приводит к летальному исходу». Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм.