Когда Благодатный огонь прибудет в Крым

«Частица Благодатного огня будет привезена в собор Александра Невского в Симферополе, — сказал Кашлюк. — Встреча святыни запланирована на 15:00 понедельника, 6 мая».
Ранее в Фонде Андрея Первозванного сообщили, что Благодатный огонь доставят в Москву в субботу, 4 мая.
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встречают 5 мая). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.