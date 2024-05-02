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Когда Благодатный огонь прибудет в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Частица Благодатного огня из иерусалимского Храма Воскресения Христова прибудет в Симферополь 6 мая. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель отдела пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии — протоиерей Владимир Кашлюк.

Источник: РИА "Новости"

«Частица Благодатного огня будет привезена в собор Александра Невского в Симферополе, — сказал Кашлюк. — Встреча святыни запланирована на 15:00 понедельника, 6 мая».

Ранее в Фонде Андрея Первозванного сообщили, что Благодатный огонь доставят в Москву в субботу, 4 мая.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встречают 5 мая). Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

религии