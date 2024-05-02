Госавтоинспекция сообщила, где 7 и 9 мая в Челябинске будет закрыто движение транспорта

В День Победы с 6.00 до 13.00 в связи с мероприятиями на площади Революции будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина (от Свердловского проспекта до улицы Свободы, движение по Свердловскому проспекту не закрывается, а также от улицы Танкистов до улицы Артиллерийская, на время прохождения колонны), улице Воровского (от улицы Тимирязева до проспекта Ленина), улице Елькина (от улицы Тимирязева до улицы Воровского), улице Цвиллинга (от улицы Тимирязева до улицы Труда) и улице Тимирязева (от улицы Елькина до улицы Цвиллинга).