Госавтоинспекция сообщила, где 7 и 9 мая в Челябинске будет закрыто движение транспорта

Так, во вторник, 7 числа, будет проходить генеральная репетиция Торжественного построения войск Челябинского гарнизона.
С 15.00 до 19.00 будет ограничено движение транспорта на проспекте Ленина (от улицы Красная до улицы Свободы), улице Воровского (от улицы Тимирязева до проспекта Ленина), улице Цвиллинга (от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса) и улице Елькина (от улицы Тимирязева до улицы Воровского).
В День Победы с 6.00 до 13.00 в связи с мероприятиями на площади Революции будет ограничено движение транспорта по проспекту Ленина (от Свердловского проспекта до улицы Свободы, движение по Свердловскому проспекту не закрывается, а также от улицы Танкистов до улицы Артиллерийская, на время прохождения колонны), улице Воровского (от улицы Тимирязева до проспекта Ленина), улице Елькина (от улицы Тимирязева до улицы Воровского), улице Цвиллинга (от улицы Тимирязева до улицы Труда) и улице Тимирязева (от улицы Елькина до улицы Цвиллинга).
Также 9 мая с 15.30 до 22.00 из-за праздничного концерта на площадке около Торгового центра ограничат движение по улице Кирова (от улицы Труда до проспекта Победы), улице Красная (от улицы Труда до улицы 8 Марта), улице Каслинская (от улицы 8 Марта до проспекта Победы) и улице Братьев Кашириных (от улицы Краснознаменная до улицы Российская).
Госавтоинспекция рекомендует челябинцам искать альтернативные пути объезда.