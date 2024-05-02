Власти рассказали, какие мероприятия ждут жителей и гостей 9 Мая

Жителей и гостей Калининградской области приглашают на мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
На 9 мая запланированы следующие праздничные мероприятия:
— в 10:00 на площади Победы состоится Военный парад войск Калининградского гарнизона;
— с 11:00 до 17:00 в парке Победы пройдет праздничная программа с концертом лучших творческих коллективов Калининграда. В парке будет работать киноплощадка, интерактивные площадки для детей, пройдет акция «Солдатская каша». С 11:00 до 15:00 на территории парка Победы будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал»;
— в Калининградском историко-художественном музее проходит III Международный фестиваль правильного кино, приуроченный к празднованию Дня Победы.
0+