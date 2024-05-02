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Власти рассказали, какие мероприятия ждут жителей и гостей 9 Мая

В этот день можно будет посмотреть парад и принять участие в праздничной программе.

Жителей и гостей Калининградской области приглашают на мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

На 9 мая запланированы следующие праздничные мероприятия:

— в 10:00 на площади Победы состоится Военный парад войск Калининградского гарнизона;

— с 11:00 до 17:00 в парке Победы пройдет праздничная программа с концертом лучших творческих коллективов Калининграда. В парке будет работать киноплощадка, интерактивные площадки для детей, пройдет акция «Солдатская каша». С 11:00 до 15:00 на территории парка Победы будет работать интерактивная площадка «Солдатский привал»;

— в Калининградском историко-художественном музее проходит III Международный фестиваль правильного кино, приуроченный к празднованию Дня Победы.

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