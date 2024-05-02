В КГИК выбрали ректора

«С одной стороны, выборы ректора — это огромная ответственность, которая выдвигает новые, повышенные требования к работе, а с другой — это огромная честь. Я рад, что студенты и сотрудники института культуры в очередной раз доверились мне. Это значит, что мы на правильном пути», — сказал Сергей Зенгин.