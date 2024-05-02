В КГИК выбрали ректора

В Краснодарском государственном институте культуры прошли выбора ректора. Голосование в вузе провели 2 мая.
Претендентом на пост руководителя вуза утвердили кандидата педагогических наук, доцента, ректора КГИК Сергей Зенгина. В состав президиума вошли министр культуры региона Виктория Лапина, председатель Совета ректоров Кубани и Адыгеи, президент КубГТУ Владимир Лобанов, секретарь комитета Заксобрания региона по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Вячеслав Сбитнев.
В начале мероприятия утвердили регламент, составы мандатной и счетной комиссии. После ректор КГИК Сергей Зенгин выступил с программой развития вуза. По результатам выборов он набрал 77 из 77 голосов.
«С одной стороны, выборы ректора — это огромная ответственность, которая выдвигает новые, повышенные требования к работе, а с другой — это огромная честь. Я рад, что студенты и сотрудники института культуры в очередной раз доверились мне. Это значит, что мы на правильном пути», — сказал Сергей Зенгин.
Сергей Зенгин работает в сфере образования и культуры с 1986 года. Сначала трудился учителем истории в школе Геленджика. В 1995 году победил в профессиональном конкурсе «Учитель года Кубани».
После работы в региональном министерстве образования и науки в 2013 году стал ректором КГИК. В 2020 году Сергей Зенгин получил премию «Ректор года» в номинации «Университет культуры».