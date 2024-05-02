Подземные переходы в ЦАО и ЮВАО Москвы временно закроют вечером 2 мая

Помимо этого, на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы вечером 2 мая введут ограничения для транспортных средств. С 16:30 до 19:00 движение автотранспорта будет недоступно на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. В районе Таганской площади с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая организуют двустороннее движение.