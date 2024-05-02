Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подземные переходы в ЦАО и ЮВАО Москвы временно закроют вечером 2 мая

В четверг, 2 мая, в центре и на юго-востоке Москвы временно закроют подземные пешеходные переходы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

С 17:30 и до окончания мероприятия подземные переходы будут закрыты на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы.

С 22:00 и до окончания мероприятия переходы закроют на участке Садового кольца от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на самой улице.

«Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро “Маяковская”», — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями москвичей призвали планировать маршруты заранее. О возможных изменениях жителей города проинформируют отдельно.

Помимо этого, на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы вечером 2 мая введут ограничения для транспортных средств. С 16:30 до 19:00 движение автотранспорта будет недоступно на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. В районе Таганской площади с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая организуют двустороннее движение.