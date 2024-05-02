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Количество мест ограничено: как стартовали продажи льготных авиабилетов для калининградцев

Билеты некоторых авиакомпаний можно купить сегодня только в кассах.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая открылись продажи субсидированных авиабилетов в/из Калининграда. Однако по техническим причинам, как говорят в областном правительстве, есть некоторые ограничения. Онлайн-продажи субсидированных авиабилетов у «Уральских авиалиний» начинаются сегодня, 2 мая. Авиакомпания «Смартавиа» планирует открыть продажу билетов также 2 мая во второй половине дня и только в кассах (перечень касс обещают опубликовать на сайте перевозчика).

У «Аэрофлота» продажи планируют запустить с 4 мая, до этого дня билеты можно купить только в кассах и у агентов.

Руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков отметил, что продажа субсидированных билетов ограничена, так как общее их количество составляло на момент открытия продаж, то есть 1 мая, порядка 30 тысяч (в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург из Калининграда и в обратном направлении).

Купить билеты могут жители Калининградской области, имеющие постоянную прописку в регионе, в том числе учащиеся вузов, расположенных на территории Калининградской области. Льгота распространится на иногородних учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области, которые не имеют постоянной прописки на территории региона, в течение текущего года. Информация об этом будет размещена дополнительно.

Сколько стоят билеты по спецтарифам (в одну сторону):

— Москва — 3800 ₽

— Санкт-Петербург — 3500 ₽

— Екатеринбург — 8500 ₽

— Жуковский (Московская обл.) — 3800 ₽

— Мурманск — 6000 ₽

— Архангельск — 5500 ₽

Где купить билеты?

Купить билеты можно лично, посетив представительства авиакомпаний, авиакассы, на сайтах перечисленных выше авиакомпаний либо в приложениях.