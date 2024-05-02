Количество мест ограничено: как стартовали продажи льготных авиабилетов для калининградцев

С 1 мая открылись продажи субсидированных авиабилетов в/из Калининграда. Однако по техническим причинам, как говорят в областном правительстве, есть некоторые ограничения. Онлайн-продажи субсидированных авиабилетов у «Уральских авиалиний» начинаются сегодня, 2 мая. Авиакомпания «Смартавиа» планирует открыть продажу билетов также 2 мая во второй половине дня и только в кассах (перечень касс обещают опубликовать на сайте перевозчика).