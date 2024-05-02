Запас в водохранилищах Крыма к началу мая снизился из-за недостатка осадков

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Запас воды в водохранилищах Крыма снизился к началу мая 2024 года из-за недостатка осадков, которые носили локальный характер. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
К началу апреля общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах крымских рек, составил 203,900 млн куб. м, что на 0,324 млн куб. м меньше, чем в феврале.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу мая составил 190,87 млн куб. м, что на 13,03 млн куб. м меньше, чем месяц назад. Количество выпавших осадков в речных бассейнах составило преимущественно 2−14,3 мм, которые носили исключительно локальный характер», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в бассейнах Салгир, Биюк-Узенбаш, Коккозка, Кучук-Узенбаш, а также в низовьях рек Кача и Бельбек количество осадков было в пределах 8−19% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 24−54% нормы. Значительный недобор осадков наблюдался и в горных районах, всего 20−27% нормы. На протяжении месяца в бассейнах всех рек наблюдалось постепенное понижение уровней воды.