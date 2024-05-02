Запас в водохранилищах Крыма к началу мая снизился из-за недостатка осадков

Отмечается, что в бассейнах Салгир, Биюк-Узенбаш, Коккозка, Кучук-Узенбаш, а также в низовьях рек Кача и Бельбек количество осадков было в пределах 8−19% нормы, а в бассейнах остальных рек — в пределах 24−54% нормы. Значительный недобор осадков наблюдался и в горных районах, всего 20−27% нормы. На протяжении месяца в бассейнах всех рек наблюдалось постепенное понижение уровней воды.