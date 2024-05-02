В Ростове-на-Дону переставили дорожные камеры

В Ростове-на-Дону провели плановую ротацию дорожных камер фотовидеофиксации. Об этом предупредил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, свое расположение поменяли два комплекса «Трафик-Сканер-СМ2», они находятся на Малиновского, 196 и Таганрогской, 191. Эта техника фиксирует происходящее на встречном направлении.
Еще одна камера установлена на Стачки, 15. Она регистрирует нарушения сразу на трех полосах движения на встречном направлении.
— Перемещенные комплексы будут не только фиксировать превышение скорости, но и нарушения въезда под знаки, запрещающие движение грузовиков и движение по выделенной полосе, предназначенной для общественного транспорта, — уточнил Алексей Логвиненко.
Добавим, сейчас в Ростове-на-Дону работают 109 аппаратов автоматической фото- и видеофиксации.