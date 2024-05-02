У берегов Крыма выловили новые экземпляры хищника из Средиземного моря

Нехарактерных для Черного моря рыб у берегов Крыма вылавливали и раньше. Например, у берегов Севастополя попадалась опасная ядовитая рыба фугу, обитающая у берегов Японии. Моллюск рапана является самым известным вселенцем, акклиматизировавшимся в Черном море. По мнению ихтиологов, вселенцы могут попадать в Черное море с балластными водами кораблей. Однако чаще всего они погибают из-за разницы в солености, но не всегда. Некоторые, как рапана и пиленгас приживаются.