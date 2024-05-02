У берегов Крыма выловили новые экземпляры хищника из Средиземного моря

По его данным, хищника групер, естественной средой обитания которого является Средиземное море, выловили у берегов полуострова. Все три особи довольно крупные. Две из них имеют длину тела 37 сантиметров, третья — 32 сантиметра. Масса тела 860, 752 и 748 граммов соответственно. При этом отдельные взрослые особи этого вида при благоприятных для них условиях могут достигать двух метров в длину.
«Все это похоже на вторжение груперов в черноморскую акваторию. Они тут не ощущают дискомфорта и нашли кормовую базу, а, возможно, и начнут великое переселение, что представляет угрозу нашей фауне», — высказал мнение Жиленко.
Он надеется, что черноморские обитатели дадут отпор вселенцу. А пока аквариум выплатил рыбакам обещанное вознаграждение — пять тысяч рублей за каждую пойманную особь.
Это уже второй случай с начала года, когда у берегов Крыма вылавливают хищника групер. Первый раз две особи попались рыбаками в феврале нынешнего года. Тогда алуштинский аквариум пообещал выплачивать вознаграждение за каждого пойманного вселенца.
Нехарактерных для Черного моря рыб у берегов Крыма вылавливали и раньше. Например, у берегов Севастополя попадалась опасная ядовитая рыба фугу, обитающая у берегов Японии. Моллюск рапана является самым известным вселенцем, акклиматизировавшимся в Черном море. По мнению ихтиологов, вселенцы могут попадать в Черное море с балластными водами кораблей. Однако чаще всего они погибают из-за разницы в солености, но не всегда. Некоторые, как рапана и пиленгас приживаются.