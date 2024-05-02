Пять экотроп в Ленобласти стали платными для туристов с 1 мая

Для региона это пилотный проект. «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» выбрала для него пять особо охраняемых природных территорий: заказники «Линдуловская роща», «Раковые озера» и «Выборгский» в Выборгском районе Ленобласти, заказник «Кургальский» в Кингисеппском районе и памятник природы «Колтушские высоты» во Всеволожском районе.
Оплату принимают через сайт ooptlo.ru и по QR-кодам, расположенным на информационных щитах вдоль экотроп. Стоимость посещения — 150 ₽ Посещение бесплатно для льготных категорий и жителей муниципального района, в котором расположены заказники и памятники природы.
«Плата введена для регулирования потока посетителей: экотропы в названных ООПТ настолько популярны, что природа заказников не справляется с повышенной антропогенной нагрузкой. Средства от продажи “билетов” пойдут на ремонт экотроп: настилов, лестниц, скамеек и вывоз мусора», — объяснили в пресс-службе.