Кремль раскритиковал переговоры по Украине без России
Конференция по Украине, запланированная в июне в швейцарском Бюргенштоке, не будет иметь смысла без участия России.
Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину
Условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.
«Газпром» получил убыток в размере 629 млрд рублей
Выручка компании в январе — марте выросла до 1,710 трлн рублей.
Блиновская попросит суд признать себя банкротом
Все имущество Блиновских выставлено на продажу.
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России
Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов.
Главные новости к вечеру 2 мая
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Кремль раскритиковал переговоры по Украине без России