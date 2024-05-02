Главные новости к вечеру 2 мая

Кремль раскритиковал переговоры по Украине без России

Конференция по Украине, запланированная в июне в швейцарском Бюргенштоке, не будет иметь смысла без участия России.



Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину

Условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию The Economist.



«Газпром» получил убыток в размере 629 млрд рублей

Выручка компании в январе — марте выросла до 1,710 трлн рублей.



Блиновская попросит суд признать себя банкротом

Все имущество Блиновских выставлено на продажу.



Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов.