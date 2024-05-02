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Дожди с грозами и порывистый ветер: какой будет погода в Казахстане 3 мая

АЛМАТЫ, 2 мая — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 54% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Sputnik.kz

Пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман.

Ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1−6 градусов.

На большей части Мангыстауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской и Абайской областей, на востоке, в центре Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 13−15 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 23−25 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 27−29 тепла.