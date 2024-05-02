Дожди с грозами и порывистый ветер: какой будет погода в Казахстане 3 мая

Пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман.